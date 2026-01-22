Росіяни увесь день атакують Кривий Ріг, у місті немає світла та опалення

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У четвер, 22 січня, армія РФ масовано атакує Кривий Ріг. Атака на місто триває з самого ранку і триває досі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на місцеві Телеграм-канали.

Протягом днями місто атакували ворожі "Іскандери" і "табуни" БПЛА.

Був приліт житловим будинком.

Станом на вечір 22 січня у місті немає світла та опалення.

"Табун із близько 20 БПЛА тримає курс на Кривий Ріг. Звучать безперервні вибухи", – повідомляють місцеві Телеграм-канали.

Як повідомлялось, у четвер армія РФ атакувала балістикою Кривий Ріг. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.