Армія РФ атакувала балістикою Кривий Ріг

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Росіяни у четвер, 22 січня, продовжують атакувати Кривий Ріг. Після дронової атаки окупанти вдарили по місту балістикою

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Telegram голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

"Кривий Ріг. Вибухи. Ракетна атака. Балістика. Бережіть себе, можливі ще виходи", – написав він.

Перед цим у Повітряних силах попередили, що росіяни запустили балістику на Кривий Ріг.

Як повідомлялось, у Кривому Розі помер чоловік, поранений під час атаки "Іскандерів" 8 січня. Йому було 67 років.