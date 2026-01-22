19:13  22 января
Россияне весь день атакуют Кривой Рог, в городе нет света и отопления
16:27  22 января
Во Львовской области женщина провалилась под лед на реке
14:31  22 января
После сильных морозов в Украину придет потепление со снегом
22 января 2026, 19:13

Россияне весь день атакуют Кривой Рог, в городе нет света и отопления

22 января 2026, 19:13
иллюстративное фото: из открытых источников
В четверг, 22 января, армия РФ массированно атакует Кривой Рог. Атака на город продолжается с самого утра и продолжается до сих пор

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные телеграммы-каналы.

В течение дня город атаковали вражеские "Искандеры" и "табуны" БПЛА.

Был прилет жилым домом.

На вечер 22 января в городе нет света и отопления.

"Табун из около 20 БПЛА держит курс на Кривой Рог. Звучат непрерывные взрывы", – сообщают местные телеграммы.

Как сообщалось, в четверг армия РФ атаковала баллистику Кривой Рог. Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.

Днепропетровская область Кривой Рог атака РФ война
22 января 2026
