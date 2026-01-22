Россияне весь день атакуют Кривой Рог, в городе нет света и отопления
В четверг, 22 января, армия РФ массированно атакует Кривой Рог. Атака на город продолжается с самого утра и продолжается до сих пор
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные телеграммы-каналы.
В течение дня город атаковали вражеские "Искандеры" и "табуны" БПЛА.
Был прилет жилым домом.
На вечер 22 января в городе нет света и отопления.
"Табун из около 20 БПЛА держит курс на Кривой Рог. Звучат непрерывные взрывы", – сообщают местные телеграммы.
Как сообщалось, в четверг армия РФ атаковала баллистику Кривой Рог. Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.
Враг атаковал Кривой Рог и Никопольщину: пострадала 67-летняя женщина, повреждены дома и коммунальная инфраструктураВсе новости »
22 января 2026, 18:47В Кривом Роге столкнулись иномарки: в автотрости пострадал ребенок
22 января 2026, 17:15Захватчики обстреляли четыре района Днепропетровщины: есть повреждения и пострадавшие
22 января 2026, 07:40
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
Вырезал глаз и часть уха: в Харькове мужчина жестоко расправился с пожилой соседкой
22 января 2026, 19:15США и Украина предложат РФ энергетическое перемирие на трехсторонних переговорах
22 января 2026, 19:07На Донетчине пограничники продолжают наносить мощные удары по оккупантам
22 января 2026, 18:56Пережили обыски россиян: из оккупированной Херсонщины спасли еще одну группу детей
22 января 2026, 18:55Враг атаковал Кривой Рог и Никопольщину: пострадала 67-летняя женщина, повреждены дома и коммунальная инфраструктура
22 января 2026, 18:47Похитили со счетов людей четверть миллиона: в Прикарпатье разоблачили группу аферистов
22 января 2026, 18:30В Павлограде мужчина нанес многочисленные удары 45-летнему знакомому из-за ревности
22 января 2026, 18:25Во Львовской области разоблачили хищения на дронах для ВСУ
22 января 2026, 18:15НАБУ провело обыски на таможне "Луцк": изъяли более $850 тысяч
22 января 2026, 18:08
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко