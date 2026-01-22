Россияне весь день атакуют Кривой Рог, в городе нет света и отопления

иллюстративное фото: из открытых источников

В четверг, 22 января, армия РФ массированно атакует Кривой Рог. Атака на город продолжается с самого утра и продолжается до сих пор

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные телеграммы-каналы.

В течение дня город атаковали вражеские "Искандеры" и "табуны" БПЛА.

Был прилет жилым домом.

На вечер 22 января в городе нет света и отопления.

"Табун из около 20 БПЛА держит курс на Кривой Рог. Звучат непрерывные взрывы", – сообщают местные телеграммы.

Как сообщалось, в четверг армия РФ атаковала баллистику Кривой Рог. Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.