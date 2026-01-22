Внаслідок російської атаки по Дніпру частково зруйнована 16-поверхівка, багато постраждалих
Внаслідок атаки на місто частково зруйнований 16-поверховий будинок, є постраждалі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
За даними рятувальників, з верхніх поверхів пошкодженого будинку врятовано 16 людей – попередньо, 14 осіб постраждали. У двох квартирах виникли пожежі на загальній площі 200 кв. м.
"На місці удару встановлений Пункт екстреної психологічної допомоги. Психологи ДСНС надали необхідну підтримку 11 постраждалим. Також розгорнуто Пункт обігріву для населення", – йдеться у повідомленні.
До ліквідації наслідків атаки залучено понад 50 рятувальників та 17 одиниць техніки ДСНС.
Нагадаємо, сьогодні, 22 січня, РФ завдала безпілотниками удару по Дніпру. Перед цим росіяни атакували Кривий Ріг.
