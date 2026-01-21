Синів просто на очах: в Дніпрі чоловік ледь не помер через невідомий хімікат

Ілюстративне фото

У Дніпрі лікарі врятували життя 59-річного чоловіка. У нього через невідомий хімікат сталось гостре отруєння

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Медики отримали повідомлення про те, що чоловік помилково випив агресивний хімічний концентрат. За словами свідків, його стан різко погіршувався і він "почав синіти просто на очах".

"По прибуттю бригада виявила пацієнта у тяжкому стані з ознаками ціанозу шкірних покривів та зниженим артеріальним тиском. Чоловік скаржився на нудоту та різку слабкість. Попередній діагноз: отруєння невідомою речовиною", – розповіли у центрі", - розповіли медики.

Зараз чоловіка госпіталізували до профільної лікарні.

