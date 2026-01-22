В результате российской атаки по Днепру частично разрушена 16-этажка, много пострадавших
В результате атаки на город частично разрушен 16-этажный дом, есть пострадавшие
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
По данным спасателей, с верхних этажей поврежденного дома спасены 16 человек – предварительно, 14 человек пострадали. В двух квартирах возникли пожары на общей площади 200 кв. м.
"На месте удара установлен Пункт экстренной психологической помощи. Психологи ГСЧС оказали необходимую поддержку 11 пострадавшим. Также развернут Пункт обогрева для населения", – говорится в сообщении.
К ликвидации последствий атаки привлечены более 50 спасателей и 17 единиц техники ГСЧС.
Напомним, сегодня, 22 января, РФ нанесла беспилотникам удар по Днепру. Перед этим россияне атаковали Кривой Рог.
