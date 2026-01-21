09:30  21 січня
Синів просто на очах: в Дніпрі чоловік ледь не помер через невідомий хімікат
На Полтавщині сталась пожежа: загинула людина
Золоті зливки у шкарпетках та ланцюжки у молитовнику: буковинські митники затримали двох жінок
21 січня 2026, 09:55

Покусані люди та сказ: у місті на Дніпропетровщині критична ситуація з безпритульними тваринами

21 січня 2026, 09:55
Фото з відкритих джерел
У Жовтих Водах волонтери повідомляють про складну ситуацію на вулицях міста. Причина полягає у відсутності стерилізації безпритульних тварин

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Зооволонтерка Вікторія Вієнко розповіла, що жителі Жовтих вод повідомляють про напади на перехожих. Зокрема, жертвами стають діти. Є також випадки зараження сказом. Причиною називають те, що у місті немає організованої владою стерилізації безпритульних тварин. Не створені спеціальні комунальні служби та організації, як в інших містах, зокрема, у Дніпрі та Кам'янському.

"Ситуація катастрофічна! У місті критично не вистачає безкоштовної стерилізації - повного циклу: відлов безпритульних тварин, транспортування до ветеринарної лікарні, стерилізація, вакцинація від сказу, перетримка після стерилізації (10-14 днів згідно протоколу), транспортування назад до ареалу проживання тварини. У місті немає відлову, транспортування, перетримки. Усе роблять волонтери. За рахунок донатів небайдужих людей" - розповідає волонтерка.

При цьому тварин на вулицях міста стає все більше. Адже собака народжує двічі на рік в середньому по семеро цуценят. Тобто, це приблизно 14 цуценят на рік лише від однієї собаки. Кішка народжує тричі на рік у середньому 4-6 кошенят. Це до 15 кошенят на рік від однієї кішки. Стільки з'являється нових безпритульних тварин, які приречені на голод, хвороби та виживання на вулиці.

"Стерилізація - єдиний гуманний метод зменшення кількості безпритульних тварин. Без цього місто просто заполонять тварини, яких теж безмежно шкода, бо вони не винні, що опинилися саме на вулиці та повинні виживати будь-якою ціною. Стерилізація має бути доступною і безкоштовною, як в інших містах України. Місцева влада інколи виділяє обмежені кошти лише на саму операцію стерилізації. Але в місті Жовті Води немає системи, немає повного циклу цієї стерилізації. В результаті, навіть ці поодинокі кошти не працюють ефективно. Фактично стерилізація лягає на плечі волонтерів: ми самі ловимо тварин, возимо власними машинами, шукаємо перетримки й оплачуємо все з пожертв. Майже все це на плечах небайдужих", - каже Вікторія.

За 2025 рік трьома волонтерками було стерилізовано 425 безпритульних тварин у Жовтих Водах - 149 собак і 276 котів.

Довідка: Сказ – гостре інфекційне захворювання тварин і людини, що спричинюється нейротропним вірусом.

У людини інкубаційний період триває від одного тижня до року.

У разі зараження необхідна негайна госпіталізація та введення антирабічної вакцини.

Нагадаємо, раніше на Херсонщині дитину покусало кошеня зі сказом. Це сталось, коли дитина гралась з твариною на вулиці. Пізніше кошеня вже не проявляло агресії, але згодом тварину знайшли мертвою.

