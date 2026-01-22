На Дніпропетровщині судитимуть чоловіка, який місяцями ґвалтував та розбещував прийомну доньку
На Нікопольщині правоохоронці передали до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, який систематично ґвалтував дитину
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.
Зловмисник впродовж квітня-листопада 2025 року неодноразово ґвалтував та розбещував 15-річну прийомну дитину під час відсутності дружини, яка тимчасово перебувала за кордоном.
Про вчинені злочини дівчинка повідомила сестру, яка звернулася до служби у справах дітей.
Фігуранту повідомили про підозру у зґвалтуванні, сексуальному насильстві та розбещенні дітей.
Наразі обвинувачений перебуває під вартою без права внесення застави.
Нагадаємо, на Вінниччині постане перед судом 57-річний чоловік, який ґвалтував рідну онуку. Йому загрожує довічне позбавлення волі.
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
Працював на онлайн-магазин: на Харківщині затримали кур'єра наркотиків
22 січня 2026, 11:30В Одесі шахраї за підробленими документами продали квартиру померлої жінки
22 січня 2026, 11:24Розвідували наслідки удару "Орєшніком" по Львівщині: СБУ затримала російських агентів
22 січня 2026, 11:07Зеленський прибув до Давосу: запланована зустріч із Трампом та участь у форумі
22 січня 2026, 10:53Армія РФ вже десяту годину атакує "шахедами" Кривий Ріг
22 січня 2026, 10:51У Миколаєві судитимуть стоматолога, через недбалість якого помер пацієнт
22 січня 2026, 10:38На Одещині внаслідок російської атаки загинув підліток
22 січня 2026, 10:28Спецпосланець США назвав переговори з українською делегацією "продуктивними"
22 січня 2026, 10:26Зеленський летить у Давос на зустріч з Трампом, – Bloomberg
22 січня 2026, 10:04В Україні понад 122 тисячі хворих на ГРВІ: тільки один регіон трохи перевищив епідпоріг
22 січня 2026, 09:53
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі публікації »