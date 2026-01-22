Фото: pixabay

На Нікопольщині правоохоронці передали до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, який систематично ґвалтував дитину

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Зловмисник впродовж квітня-листопада 2025 року неодноразово ґвалтував та розбещував 15-річну прийомну дитину під час відсутності дружини, яка тимчасово перебувала за кордоном.

Про вчинені злочини дівчинка повідомила сестру, яка звернулася до служби у справах дітей.

Фігуранту повідомили про підозру у зґвалтуванні, сексуальному насильстві та розбещенні дітей.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою без права внесення застави.

