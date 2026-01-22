Армия РФ атаковала баллистикой Кривой Рог
Россияне в четверг, 22 января, продолжают атаковать Кривой Рог. После дроновой атаки кафиры ударили по городу баллистикой
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram главы Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.
"Кривой Рог. Взрывы. Ракетная атака. Баллистика. Берегите себя, возможны еще выходы", – написал он.
Перед этим в Воздушных силах предупредили, что россияне запустили баллистику в Кривой Рог.
Как сообщалось, в Кривом Роге скончался мужчина, раненный во время атаки "Искандеров" 8 января. Ему было 67 лет.
На Днепропетровщине будут судить мужчину, который месяцами насиловал и развращал приемную дочьВсе новости »
22 января 2026, 09:10Захватчики обстреляли четыре района Днепропетровщины: есть повреждения и пострадавшие
22 января 2026, 07:40В Кривом Роге будут судить нацгвардейца, который насмерть сбил 13-летнего мальчика
21 января 2026, 12:14
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
В течение месяца более 1000 украинцев попали в больницы из-за переохлаждения и обморожения
22 января 2026, 14:12НАБУ разоблачило топ-чиновников Госпогранслужбы на получении взяток
22 января 2026, 13:46Свириденко назвала области с самой сложной ситуацией в энергетике Украины
22 января 2026, 13:40В Киеве снова объявили тревогу из-за угрозы российской атаки
22 января 2026, 13:32В Кировоградской области семья отравилась угарным газом, двое детей – в больнице
22 января 2026, 13:21Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
22 января 2026, 13:00В Днепре российский БпЛА попал в дом
22 января 2026, 12:59В Запорожье аферист выманил у людей десятки тысяч гривен на "лечение"
22 января 2026, 12:55Снимал с учета за 10 тысяч долларов: в Николаевской области разоблачили сотрудника ТЦК
22 января 2026, 12:51Многотысячный город в Одесской области остался без света и тепла после ночной атаки РФ
22 января 2026, 12:49
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко