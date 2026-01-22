Армия РФ атаковала баллистикой Кривой Рог

иллюстративное фото: из открытых источников

Россияне в четверг, 22 января, продолжают атаковать Кривой Рог. После дроновой атаки кафиры ударили по городу баллистикой

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram главы Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.

"Кривой Рог. Взрывы. Ракетная атака. Баллистика. Берегите себя, возможны еще выходы", – написал он.

Перед этим в Воздушных силах предупредили, что россияне запустили баллистику в Кривой Рог.

Как сообщалось, в Кривом Роге скончался мужчина, раненный во время атаки "Искандеров" 8 января. Ему было 67 лет.