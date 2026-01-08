Фото: поліція

Поліція викрила корупційну схему з незаконного надання в оренду комунального майна в Солом’янському районі столиці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Керівник структурного підрозділу "Керуючої компанії з обслуговування житлового фонду Солом’янського району м. Києва" разом із посередницею вимагали 3000 доларів від підприємця в обмін на оренду комунального приміщення.

За ці гроші посадовець обіцяв "допомогти" виграти конкурс на оренду приміщення площею понад 140 квадратних метрів. Для отримання грошей він підприємця він залучив свою знайому.

Правоохоронці затримали обох фігурантів під час отримання частини хабаря.

Затриманим повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб). Їм загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на хабарництві затримали посадовця автомобільної служби військової частини Держприкордонслужби України – він вимагав 10% "відкату" за постачання запчастин для військових частин.