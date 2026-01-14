18:59  14 січня
14 січня 2026, 17:40

На Дніпропетровщині суд зобов'язав жінку сплатити за газ понад 700 тисяч - як це сталось

14 січня 2026, 17:40
Ілюстративне фото
Центрально-Міський суд Кривого Рогу зобов’язав мешканку міста сплатити понад 726 тис. грн донарахувань за газ та додаткові витрати. Стало відомо, чому так вийшло

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Центрально-Міський суд Кривого Рогу розглянув позов газорозподільчої компанії щодо стягнення боргу за необлікований природний газ. У будинку було зареєстровано четверо людей, а газом були обладнані газова плита та опалювальний прилад.

У лютому 2022 року була проведене перевірка. Тоді фахівці зафіксували пошкодження пломби та ознаки втручання в роботу лічильника. Було складено акт про порушення. Його, за матеріалами справи, підписала споживачка. Після цього лічильник зняли та направили на експертизу.

Експертиза довела, що пломба була підробною, корпус із пошкодженнями, а сам лічильник непридатний до подальшого використання. Через це показники приладу визнали такими, що не можна вважати правильними.

Комісія ухвалила рішення про донарахування обсягів газу за період із серпня 2021-го по лютий 2022-го. Сума вийшла чимала понад 726 тисяч гривень. До цього також додали 10,9 тисячі гривень за судовий збір, а також 3,1 тисячі на експертизу лічильника.

Нагадаємо, у Запоріжжі викрили директора компанії, який привласнив 6 млн грн, виділені на відновлення будинку після обстрілів. Фігуранту оголосили підозру.

