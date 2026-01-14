16:15  14 января
Морозы не слабеют: где в Украине завтра будет -20 градусов
14:36  14 января
Под Киевом люди сидят без света более 20 часов
13:59  14 января
Под Львовом обстреляли автомобиль ТЦК
14 января 2026, 17:40

На Днепропетровщине суд обязал женщину оплатить газ более 700 тысяч - как это произошло

14 января 2026, 17:40
Иллюстративное фото
Центрально-Городской суд Кривого Рога обязал жительницу города оплатить более 726 тыс. грн доначислений за газ и дополнительные расходы. Стало известно, почему так получилось

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Центрально-Городской суд Кривого Рога рассмотрел иск газораспределительной компании по взысканию долга за неучтенный природный газ. В доме было зарегистрировано четыре человека, а газом были оборудованы газовая плита и отопительный прибор.

В феврале 2022 г. была проведена проверка. Тогда специалисты зафиксировали повреждение пломбы и признаки вмешательства в работу счетчика. Был составлен акт о нарушении. Его, по материалам дела, подписала потребительница. После этого счетчик сняли и направили на экспертизу.

Экспертиза доказала, что пломба была поддельной, корпус с повреждениями, а сам счетчик непригоден для дальнейшего использования. Поэтому показатели прибора признали такими, что нельзя считать правильными.

Комиссия приняла решение о доначислении объемов газа за период с августа 2021-го по февраль 2022-го. Сумма получилась большая 726 тысяч гривен. К этому также добавили 10,9 тысяч гривен за судебный сбор, а также 3,1 тысяч на экспертизу счетчика.

Напомним, в Запорожье разоблачили директора компании, присвоившего 6 млн грн , выделенные на восстановление дома после обстрелов. Фигуранту объявили подозрение.

коммунальные услуги суд Днепр
