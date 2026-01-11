Частина Дніпропетровської області залишилась без електропостачання

ілюстративне фото: з відкритих джерел

На Дніпропетровщині продовжуються ремонтні роботи у енергосистемі, проте значна частина регіону все ще залишається без електроенергії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДТЕК.

"Енергосистема стає більш вразливою через постійні обстріли. Вночі трапилась аварія в Дніпропетровській області", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що без світла залишилась значна частина області, окрім Криворізького району.

"Ми працювали усю ніч. На ранок вдалося заживити критичну інфраструктуру. Також поступово повертаємо світло в оселі. Робимо усе можливе, аби це сталося якнайшвидше", – зазначили у компанії.

Як повідомлялось, в енергосистемі України запроваджують аварійні відключення світла. Ускладнює ситуацію низька температура.