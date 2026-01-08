Кривий Ріг після атаки: ситуація важка, але контрольована – Вілкул
Станом на ранок 8 січня ситуація у Кривому Розі після російської атаки залишається важкою, але контрольованою
Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає RegioNews.
За його словами, всю ніч у місті працював штаб, залучені рятувальники, тепловики, енергетики, комунальники та представники всіх рівнів влади.
"Вчора вдень та ввечері ворог здійснив одну з найбільших комбінованих атак на Кривий Ріг за весь час повномасштабного вторгнення. Атака була по декільком локаціям в нашому місті", – зазначив Вілкул.
Постраждало 8 осіб. Наразі в стаціонарі залишаються 2 людини середньої тяжкості, їх стан стабільний.
Окрім того, без електрики залишаються 29 360 абонентів у частині Інгулецького, Металургійного та Довгинцівського районів. Енергетики працюють над відновленням енергопостачання.
Водопостачання на півдні міста підтримується генераторами, ситуація стабілізована.
Понад 30 котелень були відключені, зараз всі працюють у штатному режимі, окрім однієї в Інгулецькому районі (подача тепла здійснюється від генератора).
Лікарні працюють на генераторах, всі пункти незламності готові включати резервне живлення.
Електротранспорт у Інгулецькому районі вже відновлено, трамваї та тролейбуси курсують по всьому місту.
Школи та садочки в Інгулецькому районі працюватимуть дистанційно.
Нагадаємо, в середу, 7 січня, близько 16:30 окупаційні війська масовано атакували Кривий Ріг. Було відомо про трьох поранених. Їх госпіталізували у стані середньої тяжкості.
Раніше повідомлялося, що в ніч на 8 січня росіяни атакували українські енергетичні об'єкти. Внаслідок цього в Дніпропетровській та Запорізькій областях більшість людей залишились без електроенергії. Наразі енергетики відновили електропостачання мешканців підконтрольної частини Запорізької області.