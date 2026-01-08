Кривий Ріг після атаки: ситуація важка, але контрольована – Вілкул

Фото: з відкритих джерел

Станом на ранок 8 січня ситуація у Кривому Розі після російської атаки залишається важкою, але контрольованою

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає RegioNews.

За його словами, всю ніч у місті працював штаб, залучені рятувальники, тепловики, енергетики, комунальники та представники всіх рівнів влади.

"Вчора вдень та ввечері ворог здійснив одну з найбільших комбінованих атак на Кривий Ріг за весь час повномасштабного вторгнення. Атака була по декільком локаціям в нашому місті", – зазначив Вілкул.

Постраждало 8 осіб. Наразі в стаціонарі залишаються 2 людини середньої тяжкості, їх стан стабільний.

Окрім того, без електрики залишаються 29 360 абонентів у частині Інгулецького, Металургійного та Довгинцівського районів. Енергетики працюють над відновленням енергопостачання.

Водопостачання на півдні міста підтримується генераторами, ситуація стабілізована.

Понад 30 котелень були відключені, зараз всі працюють у штатному режимі, окрім однієї в Інгулецькому районі (подача тепла здійснюється від генератора).

Лікарні працюють на генераторах, всі пункти незламності готові включати резервне живлення.

Електротранспорт у Інгулецькому районі вже відновлено, трамваї та тролейбуси курсують по всьому місту.

Школи та садочки в Інгулецькому районі працюватимуть дистанційно.

Нагадаємо, в середу, 7 січня, близько 16:30 окупаційні війська масовано атакували Кривий Ріг. Було відомо про трьох поранених. Їх госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 8 січня росіяни атакували українські енергетичні об'єкти. Внаслідок цього в Дніпропетровській та Запорізькій областях більшість людей залишились без електроенергії. Наразі енергетики відновили електропостачання мешканців підконтрольної частини Запорізької області.