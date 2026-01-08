На Запоріжжі повністю відновили електропостачання, проте ситуація залишається складною
Енергетики відновили електропостачання мешканців підконтрольної частини Запорізької області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на АТ "Запоріжжяобленерго".
Вчора близько 22:00 через масовану атаку російських дронів на енергооб'єкти весь регіон залишився без світла. Відновлювальні роботи тривали всю ніч.
Насамперед фахівці заживлювали критичну інфраструктуру, зокрема, об'єкти водо- та теплопостачання.
Завдяки напрацьованим алгоритмам дії роботи завершили менш ніж за 7 годин – мешканцям області та Запоріжжя повернули електроенергію.
Попри відновлення, ситуація в енергосистемі регіону залишається складною. Мешканців просять терміново обмежити використання потужних електроприладів, щоб уникнути повторних масових відключень.
Нагадаємо, в ніч на 8 січня росіяни атакували українські енергетичні об'єкти. Внаслідок цього в Дніпропетровській та Запорізькій областях більшість людей залишились без електроенергії.