Ілюстративне фото: pixabay

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на АТ "Запоріжжяобленерго".

Вчора близько 22:00 через масовану атаку російських дронів на енергооб'єкти весь регіон залишився без світла. Відновлювальні роботи тривали всю ніч.

Насамперед фахівці заживлювали критичну інфраструктуру, зокрема, об'єкти водо- та теплопостачання.

Завдяки напрацьованим алгоритмам дії роботи завершили менш ніж за 7 годин – мешканцям області та Запоріжжя повернули електроенергію.

Попри відновлення, ситуація в енергосистемі регіону залишається складною. Мешканців просять терміново обмежити використання потужних електроприладів, щоб уникнути повторних масових відключень.

Нагадаємо, в ніч на 8 січня росіяни атакували українські енергетичні об'єкти. Внаслідок цього в Дніпропетровській та Запорізькій областях більшість людей залишились без електроенергії.