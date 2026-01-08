На Миколаївщині російський дрон влучив у цивільне авто

На Миколаївщині ворожий дрон влучив в авто під час руху
Вранці 7 січня поблизу села Лупареве Миколаївського району російські військові поцілили безпілотником у цивільний автомобіль
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Внаслідок влучання пошкоджений кузов авто Suzuki. На щастя, водій не постраждав.
Поліцейські зафіксували наслідки атаки ворога та зібрали речові докази.
08 січня 2026, 10:59
