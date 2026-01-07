Росіяни вдарили дроном по громаді на Дніпропетровщині: загинула жінка, троє постраждалих
Вдень 7 січня російські військові скерували БпЛА на Васильківську громаду Синельниківського району
Про це повідомив в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.
Внаслідок атаки загинула 77-річна жінка. Її дістали з-під завалів зруйнованого будинку.
Ще троє людей постраждали. Це 56-річна жінка та чоловіки 43 та 75 років. Їх доставили до лікарні у стані середньої тяжкості.
Нагадаємо, в ніч на 7 січня росіяни атакували Дніпро "шахедами". Внаслідок обстрілу в місті спалахнули пожежі. Постраждали восьмеро людей.
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
Повалив на землю і "добив" сокирою: на Дніпропетровщині хлопець жорстоко розправився із вітчимом
07 січня 2026, 18:50Буде подорожчання: як зміняться ціни на каву в 2026 році
07 січня 2026, 18:30Росіяни вдарили по двох портах Одещини: пошкоджена інфраструктура, є жертви
07 січня 2026, 18:17Цінники будуть зростати: експерти розповіли, скільки коштуватимуть овочі та фрукти в Україні в 2026 році
07 січня 2026, 18:00Масована атака на Кривий Ріг: є поранені
07 січня 2026, 17:25Росіяни атакували дроном мікроавтобус на Запоріжжі: поранений чоловік
07 січня 2026, 16:52Зеленський розповів, чим займатиметься Буданов на посаді голови Офісу президента
07 січня 2026, 16:23У Харкові суддя збила дітей: поліція шукає свідків ДТП
07 січня 2026, 16:05На Полтавщині чоловік випадково підстрелив себе на полюванні
07 січня 2026, 15:55У Львові ще не налагодили енергопостачання лікарень та електротранспорту – Садовий
07 січня 2026, 15:40
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі блоги »