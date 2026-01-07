Фото: з відкритих джерел

Про це повідомив в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

Внаслідок атаки загинула 77-річна жінка. Її дістали з-під завалів зруйнованого будинку.

Ще троє людей постраждали. Це 56-річна жінка та чоловіки 43 та 75 років. Їх доставили до лікарні у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, в ніч на 7 січня росіяни атакували Дніпро "шахедами". Внаслідок обстрілу в місті спалахнули пожежі. Постраждали восьмеро людей.