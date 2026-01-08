Из-за обесточивания в Днепре электротранспорт заменят автобусами
В Днепре электротранспорт временно заменят автобусами, а количество подвижного состава на маршрутах будет увеличено
Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов, передает RegioNews .
"Утром электротранспорт в Днепре максимально заменят автобусы", – написал он.
По словам городского головы, такое решение было принято из-за проблем с электроснабжением. Для обеспечения перевозок город увеличит количество автобусов по маршрутам.
Филатов призвал жителей учесть изменения при планировании поездок.
Напомним, в ночь на 7 января россияне атаковали Днепр "шахедами". В результате обстрела в городе вспыхнули пожары. Известно о восьми пострадавших.
Кроме того, в этот день оккупационные войска массированно атаковали Кривой Рог.
