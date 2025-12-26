Фото: ілюстративне

У річці Інгулець на Дніпропетровщині, поблизу села Карачунівка, виявили тіло людини. За попередніми даними, загиблий може бути одним із рибалок, яких раніше оголосили зниклими безвісти. Інформацію перевіряють правоохоронці, особу чоловіка ще офіційно не підтверджено.

Тіло виявили на значній глибині

Під час обстеження водойми спеціальне обладнання зафіксувало тіло на глибині близько 13 метрів. Через сильну течію його поступово зносило далі, де глибина сягала вже 17 метрів. Це значно ускладнило роботи з пошуку та підняття тіла, а також вплинуло на швидкість проведення слідчих дій.

Криворізьке районне управління поліції відкрило кримінальне провадження за фактом виявлення тіла у водоймі. Слідчі з’ясовують усі обставини події, зокрема причини загибелі чоловіка та можливий зв’язок із зникненням інших осіб. Пошукові заходи в районі тривають із залученням відповідних служб.

Нагадаємо, раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що під Кривим Рогом другу добу розшукують двох рибалок. За попередньою інформацією, вони могли потонути у водоймі в селі Карачунівка та, ймовірно, перебували на моторному човні. Пошукові роботи ускладнюють несприятливі погодні умови та сильна течія річки.

Нагадаємо, на Київщині тривають пошуки 49-річного рибалки, який зник 8 грудня після виходу на риболовлю на металевому моторному човні з села Сорокошичі на Чернігівщині – його човен останній раз бачили в руслі Дніпра біля межі двох областей поблизу села Страхолісся.