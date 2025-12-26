16:24  26 грудня
Російська авіація атакувала Харків, є загиблі та поранені
15:09  26 грудня
У Сумах виникла критична ситуація з опаленням
14:48  26 грудня
Вихідними в Україні очікується мокрий сніг, ожеледиця та сильний вітер
UA | RU
UA | RU
26 грудня 2025, 18:18

На Дніпропетровщині в річці Інгулець на глибині 13 метрів знайшли тіло людини

26 грудня 2025, 18:18
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці та рятувальні служби продовжують перевіряти обставини зникнення людей на водоймах Криворізького району

Про це повідомляє "Свої.Кривий Ріг", передає RegioNews.

У річці Інгулець на Дніпропетровщині, поблизу села Карачунівка, виявили тіло людини. За попередніми даними, загиблий може бути одним із рибалок, яких раніше оголосили зниклими безвісти. Інформацію перевіряють правоохоронці, особу чоловіка ще офіційно не підтверджено.

Тіло виявили на значній глибині

Під час обстеження водойми спеціальне обладнання зафіксувало тіло на глибині близько 13 метрів. Через сильну течію його поступово зносило далі, де глибина сягала вже 17 метрів. Це значно ускладнило роботи з пошуку та підняття тіла, а також вплинуло на швидкість проведення слідчих дій.

Криворізьке районне управління поліції відкрило кримінальне провадження за фактом виявлення тіла у водоймі. Слідчі з’ясовують усі обставини події, зокрема причини загибелі чоловіка та можливий зв’язок із зникненням інших осіб. Пошукові заходи в районі тривають із залученням відповідних служб.

Нагадаємо, раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що під Кривим Рогом другу добу розшукують двох рибалок. За попередньою інформацією, вони могли потонути у водоймі в селі Карачунівка та, ймовірно, перебували на моторному човні. Пошукові роботи ускладнюють несприятливі погодні умови та сильна течія річки.

Нагадаємо, на Київщині тривають пошуки 49-річного рибалки, який зник 8 грудня після виходу на риболовлю на металевому моторному човні з села Сорокошичі на Чернігівщині – його човен останній раз бачили в руслі Дніпра біля межі двох областей поблизу села Страхолісся.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
річка Дніпропетровська область Кривий Ріг Тіло зниклі безвісти
Без хабара – на іспит не пускали: на Дніпропетровщині викрили схему з хабарями за посвідчення на спецтехніку
26 грудня 2025, 11:15
На Вінниччині з річки витягли тіло чоловіка
26 грудня 2025, 08:27
DeepState не показує реальну ситуацію на фронті: 8 сіл уже під контролем РФ
24 грудня 2025, 19:42
Всі новини »
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
У 71-річної мешканки Сумщини шахраї виманили понад 23 тисячі гривень
26 грудня 2025, 19:04
Батько поранив ножем 25-річного сина: у Дніпрі затримали 45-річного підозрюваного
26 грудня 2025, 18:52
Ворог вдарив по трьох районах Дніпропетровщини: поранені дві жінки
26 грудня 2025, 18:43
Еміграція триває. Люди втікають з України
26 грудня 2025, 18:19
Понад 550 тисяч дозволів на зброю українці вже згенерували через "Дію"
26 грудня 2025, 18:04
Більшість озброєння, яке є зараз у Сил оборони, було вироблено українськими компаніями
26 грудня 2025, 17:59
На Миколаївщині судили чоловіків за вбивство військового
26 грудня 2025, 17:35
Відключення світла 27 грудня: які графіки застосують
26 грудня 2025, 17:27
РФ атакувала Волинь: тисячі людей залишились без світла
26 грудня 2025, 16:59
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Петро Шуклінов
Всі блоги »