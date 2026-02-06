Депутат "Слуги народу", якого викрили на хабарі, спокійно ходить у парламент

Депутат Гунько долучився до робочої групи з питань удосконалення законодавства у сфері адвокатури та адвокатської діяльності

Депутат Гунько долучився до робочої групи з питань удосконалення законодавства у сфері адвокатури та адвокатської діяльності

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Так, це той самий депутат-слуга, за яким уже давно плаче СІЗО, але він усе ще спокійно ходить у парламент.

Просто нагадаю. У 2023 році Гунька викрили на хабарі: 85 тисяч доларів за сприяння у передачі земель Національної академії аграрних наук. Абсурд ще у тому, що Гунько у нас очолював ТСК з виявлення корупції в НААН.

У 2025 році ВАКС визнав Гунька винним і присудив йому 7 років позбавлення волі. Вирок наразі оскаржується.

І це ще не фінал. Уже цього року Гунько отримав нову підозру - у привласненні майна НААН на суму понад 30 мільйонів гривень.

А тепер Гунько входить до урядової робочої групи з питань удосконалення законодавства у сфері адвокатури. І все нормально.