Олексій Гончаренко Депутат Верховної Ради України VIII й IX скликань info@regionews.ua
06 лютого 2026, 20:27

Депутат "Слуги народу", якого викрили на хабарі, спокійно ходить у парламент

06 лютого 2026, 20:27
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Так, це той самий депутат-слуга, за яким уже давно плаче СІЗО, але він усе ще спокійно ходить у парламент.

Просто нагадаю. У 2023 році Гунька викрили на хабарі: 85 тисяч доларів за сприяння у передачі земель Національної академії аграрних наук. Абсурд ще у тому, що Гунько у нас очолював ТСК з виявлення корупції в НААН.

У 2025 році ВАКС визнав Гунька винним і присудив йому 7 років позбавлення волі. Вирок наразі оскаржується.

І це ще не фінал. Уже цього року Гунько отримав нову підозру - у привласненні майна НААН на суму понад 30 мільйонів гривень.

А тепер Гунько входить до урядової робочої групи з питань удосконалення законодавства у сфері адвокатури. І все нормально.

Україна політика Слуга народа нардеп скандал
Єрмака після звільнення із Офісу президента охороняють працівники органу спеціального призначення
06 лютого 2026, 19:57
Гендиректор Укрпошти назвав жінку повією після того, як вона розкритикувала витрати компанії на оновлення логотипу
04 лютого 2026, 21:17
Народного депутата від "Слуги народу" підозрюють у махінаціях із землею на 30 мільйонів
04 лютого 2026, 15:15
Всі новини »
 
