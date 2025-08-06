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06 серпня 2025, 20:45

На Дніпропетровщині жінка, яка знущалась з матері, намагалась відкупитися від поліції

06 серпня 2025, 20:45
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Фото: Нацполіція
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На Дніпропетровщині жінка намагалась дати хабар поліцейським. Це сталось після того, як на неї склали протокол через домашнє насильство

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

До правоохоронців звернулась місцева жителька Тернівського району Кривого Рогу. Жінка розповіла, що її донька вчиняє проти неї психологічне насильство. Поліція склала на громадянку протокол за ст. 173-2 (Домашнє насильство) КУпАП. Проте вона спробувала відкупитися.

"Аби уникнути адміністративної відповідальності жінка почала пропонувати патрульним неправомірну вигоду. На неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди вона не реагувала", - розповіли правоохоронці.

Патрульні відреагували. Зазначається, що відповідно до ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України карається штрафом від п'ятисот до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Нагадаємо, раніше на Полтавщині судили чоловіка, який систематично знущався з матері. Він вимагав у неї гроші, погрожував та бив. Суд призначив йому покарання у вигляді півтора року позбавлення волі.

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