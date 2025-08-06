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06 серпня 2025, 17:46

У Дніпрі з'явиться новий футбольний клуб "Дніпро 1918"

06 серпня 2025, 17:46
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Фото: Вікіпедія
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У Дніпрі офіційно зареєстрували новий футбольний клуб під назвою "Дніпро 1918"

Про це повідомив фактичний власник клубу – ветеран Збройних сил України Антон Ахмєтов виданню Sport.ua, передає RegioNews.

Відповідна юридична реєстрація відбулася 23 травня 2025 року. Команда створена у формі товариства з обмеженою відповідальністю - ТОВ "Футбольний клуб Дніпро 1918".

Засновником клубу значиться мешканець Львівщини - Віталій Паладич зі Стрия. За даними з реєстру, розмір статутного капіталу становить 10 тисяч гривень. Інформації про тренерський склад, гравців або участь у змаганнях поки що не оприлюднено.

Варто зазначити, що новостворений клуб не має офіційного правонаступництва чи юридичних зв’язків із раніше відомими командами під аналогічною назвою - "Дніпро 1918" або СК "Дніпро-1". Про мету створення команди, її амбіції та майбутні плани наразі не повідомляється.

Раніше повідомлялося, під час закордонного тренувального збору один із гравців футбольного клубу "Кривбас" несподівано залишив команду. Після цього спортсмен відмовився повертатися в Україну та відновлювати тренування.

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футбол Дніпро клуб футбольний клуб реєстрація
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