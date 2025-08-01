На Дніпропетровщині з-під завалів дістали двох дітей: 4-річний хлопчик у важкому стані

фото: Дніпропетровська ОВА

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За його словами, 4-річного хлопчика та 15-річну дівчинку дістали з-під завалів зруйнованого будинку в Покровській громаді. Їх госпіталізували.

Як розповіли лікарі, стан хлопчика — важкий. Дівчинка перебуває у стані середньої тяжкості. Медики надають їм усю необхідну допомогу.

Крім того, внаслідок ворожого обстрілу постраждала 35-річна жінка.

У Синельниківському районі зафіксовано масштабні руйнування цивільної інфраструктури: зайнялися кілька осередків пожеж.

Полум'я охопило два фермерські господарства, будівлю ліцею, поштове відділення та приватне домоволодіння.

Нагадаємо, 1 серпня окупанти завдали артилерійського удару по Дніпровському району Херсона і вбили маму трьох дітей.

Згодом стало відомо, що травми, несумісні з життям, отримала жінка 1974 року народження. Діти — це дівчатка 2008, 2010 та 2011 років народження. Наразі вони перебувають у лікарні. У них діагностували гострі реакції на стрес. Їх життю загрози немає.