До кінця року у Дніпрі оновлять сотні "лежачих поліцейських": скільки це коштуватиме
КП "Транспортна інфраструктура міста" Дніпровської міської ради оголосило тендер на ремонт штучних дорожніх нерівностей. Вартість закупівлі, згідно з даними Prozorro, орієнтовно становить 1 млн грн
Про це пише онлайн медіа "Відомо", передає RegioNews.
Зазначається, що закупівля стосується ремонту та встановлення "лежачих поліцейських" на вулицях Дніпра.
Планується оновити 306 основних і 72 кінцевих елементи "лежачих поліцейських".
Завершити роботи підрядник має до 25 грудня 2025 року.
Матеріал, який використають для ремонту, — гумова крихта. Перед початком робіт підрядник має надати зразки для перевірки якості.
Аукціон призначений на 7 серпня.
Нагадаємо, у Кам'янському Дніпропетровської області оновлять громадський танспорт. Місто отримає сучасні трамвайні вагони завдовжки 15 метрів. Угоду підписано в рамках проєкту "Міський громадський транспорт України II". Цей проєкт фінансується Європейським інвестиційним банком.