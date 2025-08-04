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04 серпня 2025, 12:56

До кінця року у Дніпрі оновлять сотні "лежачих поліцейських": скільки це коштуватиме

04 серпня 2025, 12:56
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фото: Відомо
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КП "Транспортна інфраструктура міста" Дніпровської міської ради оголосило тендер на ремонт штучних дорожніх нерівностей. Вартість закупівлі, згідно з даними Prozorro, орієнтовно становить 1 млн грн

Про це пише онлайн медіа "Відомо", передає RegioNews.

Зазначається, що закупівля стосується ремонту та встановлення "лежачих поліцейських" на вулицях Дніпра.

Планується оновити 306 основних і 72 кінцевих елементи "лежачих поліцейських".

Завершити роботи підрядник має до 25 грудня 2025 року.

Матеріал, який використають для ремонту, — гумова крихта. Перед початком робіт підрядник має надати зразки для перевірки якості.

Аукціон призначений на 7 серпня.

Нагадаємо, у Кам'янському Дніпропетровської області оновлять громадський танспорт. Місто отримає сучасні трамвайні вагони завдовжки 15 метрів. Угоду підписано в рамках проєкту "Міський громадський транспорт України II". Цей проєкт фінансується Європейським інвестиційним банком.

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