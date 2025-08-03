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У Дніпрі станом на кінець червня 800 укриттів різного типу. Журналісти поцікавились у міської влади, де і в якому стані знаходяться ці захисні споруди

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

На території Дніпра, за даними Дніпровської міської ради, розташовано 303 сховища, 2 протирадіаційних укриття, 3 споруди подвійного призначення, 89 модульних залізобетонних захисних споруд, 424 найпростіші укриття.

При цьому у 2025 році захисні споруди перевіряли. Зазначається, що 30 з них готові, 128 - обмежено готові, а ще 150 - не готові. Водночас протягом 2024 року з бюджету виділили понад 277 мільйонів гривень у тому числі коштом субвенцій державного бюджету на будівництво, на реконструкцію і капітальний ремонт ЗСЦЗ на територіях закладів освіти й охорони здоров’я – понад 42 мільйони гривень.

Станом на 1 липня з бюджету Міста на облаштування або створення вищезазначених ЗСЦЗ було використано понад 38 мільйонів гривень.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті безхатьки захопили укриття. Вони стали там жити, а також з погрозами виганяли місцевих жителів. Тепер за справу взялись правоохоронці.