До конца года в Днепре обновят сотни "лежачих полицейских": сколько это будет стоить
КП "Транспортная инфраструктура города" Днепровского городского совета объявило тендер на ремонт искусственных дорожных неровностей. Стоимость закупки, согласно данным Prozorro, ориентировочно составляет 1 млн. грн
Об этом пишет онлайн медиа "Відомо", передает RegioNews.
Отмечается, что закупка касается ремонта и установки "лежачих полицейских" на улицах Днепра.
Планируется обновить 306 основных и 72 конечных элемента "лежачих полицейских".
Завершить работу подрядчик должен до 25 декабря 2025 года.
Материал, который используют для ремонта, – резиновая крошка. Перед началом работ подрядчик должен предоставить образцы для проверки качества.
Аукцион назначен на 7 августа.
Напомним, в Каменском Днепропетровской области обновят общественный танспорт. Город получит современные трамвайные вагоны длиной 15 метров. Соглашение подписано в рамках проекта "Городской общественный транспорт Украины II". Этот проект финансируется Европейским инвестиционным банком.