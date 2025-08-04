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04 августа 2025, 12:56

До конца года в Днепре обновят сотни "лежачих полицейских": сколько это будет стоить

04 августа 2025, 12:56
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фото: Відомо
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КП "Транспортная инфраструктура города" Днепровского городского совета объявило тендер на ремонт искусственных дорожных неровностей. Стоимость закупки, согласно данным Prozorro, ориентировочно составляет 1 млн. грн

Об этом пишет онлайн медиа "Відомо", передает RegioNews.

Отмечается, что закупка касается ремонта и установки "лежачих полицейских" на улицах Днепра.

Планируется обновить 306 основных и 72 конечных элемента "лежачих полицейских".

Завершить работу подрядчик должен до 25 декабря 2025 года.

Материал, который используют для ремонта, – резиновая крошка. Перед началом работ подрядчик должен предоставить образцы для проверки качества.

Аукцион назначен на 7 августа.

Напомним, в Каменском Днепропетровской области обновят общественный танспорт. Город получит современные трамвайные вагоны длиной 15 метров. Соглашение подписано в рамках проекта "Городской общественный транспорт Украины II". Этот проект финансируется Европейским инвестиционным банком.

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