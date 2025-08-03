Фото: ОВА

Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, 3 серпня росіяни атакували Дніпропетровщину з артилерії та дронами. Під вогнем були Нікополь, а також Марганецька, Мирівська, Покровська громади.

Пошкоджені приватні підприємства, автокран, напівпричіп, ринок, магазин, дві адмінбудівлі, дитячий садок, чотири багатоповерхівки. Також постраждали приватний будинок, автомобіль, парник, лінія електропередач. Внаслідок атаки ворога сталось декілька пожеж.

По Маломихайлівській громаді росіяни застосували дрон. Внаслідок цього сталась пожежа. Увечері ворог атакував керованими авіабомбами Новопавлівську громаду. На щастя, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 2 серпня росіяни атакували центр Слов’янська на Донеччині. Місто атакував безпілотник "Шахед".