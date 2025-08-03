Фото: ОВА

Российские оккупанты 3 августа в очередной раз атаковали Днепропетровскую область. В результате обстрелов пострадали жилые дома и инфраструктура

Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Сергея Лысака, 3 августа россияне атаковали Днепропетровщину с артиллерии и дронами. Под огнем были Никополь, а также Марганецкая, Мировская, Покровская общины.

Повреждены частные предприятия, автокран, полуприцеп, рынок, магазин, два админздания, детский сад, четыре многоэтажки. Также пострадали частное здание, автомобиль, парник, линия электропередач. В результате атаки врага произошло несколько пожаров.

По Маломихайловской общине россияне применили дрон. В результате произошел пожар. Вечером враг атаковал управляемыми авиабомбами Новопавловскую общину. К счастью, никто не пострадал.

Напомним, 2 августа россияне атаковали центр Славянска в Донецкой области. Город атаковал беспилотник "Шахед".