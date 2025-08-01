Фото: poleznaya.dp.ua

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Неподалік села Варварівка Павлоградського району, на полі пшениці з'явився гігантський тризуб. Ініціатором виявився місцевий фермер Дмитро. Для того щоб зробити таке мистецтво прямо на полі, він спочатку розробив схему майбутнього зображення на карті, розрахував точні розміри та траєкторії руху техніки. Уже згодом Дмитро "намалював" тризуб комбайном.

Фото зробили за допомогою дрона з висоти пташиного польоту. У соцмережах люди стали дякувати фермеру за такий жест. Люди зізнавались, що їм дух перехоплює від цієї краси.

Слід зазначити, що це поле знаходиться всього за 100 кілометрів від "сірої зони" — лінії активних бойових дій.

Нагадаємо, раніше у Харкові анонсували виставку. Відкриття відбудеться вже 2 серпня. Фотопроєкт присвячено життю міста під час блекаутів у 2022-2023 роках.