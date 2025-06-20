Фото: Запорізька міська рада

У Запоріжжі через вандалів будуть оновлювати сміттєві баки. На це планують виділити понад мільйон гривень

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

У Запоріжжі роботи із заміни старих контейнерів проводить ТОВ "Вельтум-Запоріжжя". Цьогоріч у Шевченківському районі міста вже замінили 85 контейнерів. Бюджету це коштувало понад 1,4 мільйона гривень. У Хортицькому районі теж планують замінити 74 контейнери. На це планують витратити майже 1,3 мільйона гривень.

У компанії розповіли, що понад 400 контейнерів псуються щороку через тривалий термін експлуатації, надмірне навантаження ремонтними або будівельними відходами, попри те, що призначені вони виключно для побутового сміття. Проте ще одна причина збитків - вандали.

З початку року вандали у Запоріжжі пошкодили понад 50 контейнерів для сміття. Ці люди навмисно підпалюють пластикові контейнери.

Нагадаємо, що нещодавно такий інцидент стався на вулиці Курузова. Там вандали спалили сміттєвий бак вщент. Тепер місцеві жителі будуть вимушені користуватися одним баком, який вцілив. А надалі — цей вандалізм стане причиною для витрат з бюджету.