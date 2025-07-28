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28 липня 2025, 17:54

На Черкащині викрили 40-річного чоловіка зі складом зброї вдома: що знайшли у дворі

28 липня 2025, 17:54
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фото: поліція Черкащини
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У Золотоніському районі Черкаської області правоохоронці виявили схрон зброї та вибухівки у приватному домоволодінні

Про це повідомляє поліція Черкащини, передає RegioNews.

Санкціонований обшук провели слідчі спільно з працівниками Золотоніської окружної прокуратури в селі Драбівці. Власником арсеналу виявився 40-річний місцевий мешканець.

Під час обшуку вилучено пістолет і шість магазинів до автоматичної зброї

У ході обшуку поліцейські вилучили понад 300 патронів, пістолет, шість магазинів до автоматичної зброї, гранату, корпус гранати РГО, запал, тротилову шашку та речовину, схожу на пластид. Усе знайдене направили на експертизу для встановлення походження та ступеня небезпеки.

Також знайдено гранату, корпус РГО, запал, тротилову шашку та речовину, схожу на пластид

Чоловіка затримали у порядку, передбаченому законодавством. Йому оголошено підозру за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Вилучене відправили на експертизу, фігурант під цілодобовим домашнім арештом

Наразі слідчі з’ясовують, з якою метою зловмисник зберігав небезпечні предмети та чи пов’язаний він із іншими кримінальними правопорушеннями.

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Черкаська область зброя склад незаконне зберігання Граната
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