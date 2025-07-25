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Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

В Кривом Роге полиция направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который сообщил о вымышленном преступлении с целью обмана правоохранителей.

38-летний житель Ингулецкого района сообщил полиции об угоне собственного автомобиля. На самом деле, он пытался избежать ответственности за ДТП, которое совершил в состоянии алкогольного опьянения.

Событие произошло 13 июля, когда мужчина, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, врезался в бетонный столб. В этот же день он обратился в полицию с уведомлением о якобы угоне и повреждении машины.

В ходе расследования полицейские установили, что заявитель намеренно предоставил ложные сведения. Ему объявили подозрение по частям 1 статьи 383 (предоставление ложных показаний) и 1 статьи 384 (заведомо ложное сообщение о преступлении) Уголовного кодекса Украины. 24 июля дело передано в суд на рассмотрение.

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