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Про це повідомляє старша лікарка Криворізької станції швидкої медичної допомоги Юлія Юшкіна, передає RegioNews.

Інцидент стався в районі Соцміста рано-вранці, близько 7:53. З вікна квартири випав хлопчик віком один рік і п’ять місяців.

За інформацією старшої лікарки Криворізької станції швидкої медичної допомоги Юлії Юшкіної, малюк приземлився на ділянку, вкриту травою. Дитина не втрачала свідомість, однак зазнала травм. Медики доставили його до 16-ї міської дитячої лікарні. Стан дитини наразі оцінюється як середнього ступеня тяжкості.

Момент падіння ніхто з сусідів не бачив - лише почули звук удару. Жінка вибігла на вулицю майже одразу після інциденту, однак очевидці порадили їй не торкатися дитини до прибуття медиків. Сусіди розповідають, що часто бачили родину на дитячому майданчику. Матір дитини називають уважною та відповідальною.

Поліція вже проводить перевірку. Правоохоронці з’ясовують усі деталі, щоб встановити точну причину того, що сталося, і чи могла подія бути наслідком недогляду.

Раніше повідомлялося, у Тернополі з вікна четвертого поверху випала дитина.