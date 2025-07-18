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Ранкова атака дронами по Кам’янському району призвела до жертв серед мирного населення та значних пошкоджень цивільної інфраструктури

Про це повідомляє Головне Управління ДСНС України у Дніпропетровській області, передає RegioNews.

Унаслідок ворожого обстрілу безпілотниками, який стався вранці 18 липня на території Кам’янського району Дніпропетровщини, загинули двоє мирних жителів.

Під час атаки були пошкоджені адміністративні будівлі, торговий об’єкт, кілька приватних житлових будинків, легкові автомобілі, а також одна зі шкіл. На місці виникла масштабна пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.

За інформацією начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака, внаслідок удару постраждали 11 осіб. Усіх госпіталізували до медичних закладів. Стан однієї з постраждалих, 29-річної жінки, лікарі оцінюють як тяжкий. Інші пацієнти перебувають у стані середньої тяжкості.

На місці працюють екстрені служби, правоохоронці та комунальні служби.

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