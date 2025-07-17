11:25  17 июля
Стало известно, что за самолет киевляне видели в небе над столицей
07:29  17 июля
Грозы, град и шквалы – в Украине объявлен желтый уровень опасности
15:19  17 июля
В Тернопольской области женщина из-за ревности облила бензином и подожгла соперницу
UA | RU
UA | RU
17 июля 2025, 16:40

На Днепропетровщине водолазы до сих пор ищут 13-летнего мальчика, пропавшего в реке в день рождения

17 июля 2025, 16:40
Читайте також українською мовою
фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Подросток исчез в реке на глазах друзей - поиски продолжаются уже вторые сутки

Об этом сообщают в Facebook-сообществе "Степь", передает RegioNews.

В поселке Широкое Криворожского района Днепропетровской области водолазы продолжают поиски тела 13-летнего мальчика, который пропал во время купания в местной реке. Трагедия произошла в день, когда ребенок праздновал свой день рождения.

Согласно информации ГСЧС, поисковые работы усложняет сильное течение. Водолазы работают на месте уже вторые сутки, однако найти парня пока не удалось. На месте происшествия также дежурят представители экстренных служб и полиция. Родные ребенка находятся под наблюдением психологов.

В службе спасения сообщается, что это уже девятый случай гибели человека на воде в Криворожском районе с начала 2025 года. Чрезвычайники призывают жителей области быть крайне осторожными вблизи водоемов, особенно в жару, когда увеличивается количество несчастных случаев.

Поисковые действия продолжаются. Специалисты обследуют дно реки на глубине, привлекая специальное оборудование.

Ранее сообщалось о смерти в день рождения: 13-летний мальчик утонул в Кривом Роге – подробности.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Днепропетровская область утопление ребенок подросток исчезновение поисково-спасательные работы
В Киеве женщина родила в авто по дороге в роддом - патрульные помогали: видео
17 июля 2025, 16:07
ГСЧС обнародовала кадры после удара по Кривому Рогу: ранена 43-летняя женщина
17 июля 2025, 13:10
Искали всем селом: на Житомирщине женщина потеряла в поле 3-летнюю внучку
17 июля 2025, 10:40
Все новости »
17 июля 2025
Два главных итога спецоперации "Смена Кабмина"
Офис президента захотел новое правительство, ради чего пошел на все. Но будет ли из этого какая-то польза для страны?
16 июля 2025
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Заявление президента США впервые воспринимается не как попытка договориться, а как настоящий ультиматум
14 июля 2025
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
Власть с сателлитами вроде как готовится к выборам, но пока готовиться не к чему, разве что к победе Залужного
11 июля 2025
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Загадочные смерти российских топ-чиновников – один из признаков того, что время империи подходит к концу, и руку к этому снова приложила Украина
Приказал ударить баллистикой по Одессе 29 апреля 2024 года: сообщено о подозрении российскому полковнику
17 июля 2025, 17:30
В Одесской области у чиновника миграционной службы конфисковали элитное авто стоимостью почти 6 млн грн: что решил суд
17 июля 2025, 17:26
Завтра в Украине ожидается жара до +32 градусов, а иногда возможны грозы
17 июля 2025, 16:59
В Одесской области водитель Toyota насмерть сбил пенсионера
17 июля 2025, 16:51
В Одесской области КамАЗ переехал легковой автомобиль
17 июля 2025, 16:39
У жителя Тернопольщины нашли тротил и почти 100 патронов к автомату Калашникова
17 июля 2025, 16:29
Верховная Рада утвердила новый Кабмин: как голосовали фракции и депутатские группы
17 июля 2025, 16:24
Если вы не готовы делать демобилизацию – возможно проведете домобилизацию?
17 июля 2025, 16:15
В Киеве женщина родила в авто по дороге в роддом - патрульные помогали: видео
17 июля 2025, 16:07
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Два главных итога спецоперации "Смена Кабмина"
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Все публикации »
Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
Марианна Безуглая
Все блоги »