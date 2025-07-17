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Подросток исчез в реке на глазах друзей - поиски продолжаются уже вторые сутки

Об этом сообщают в Facebook-сообществе "Степь", передает RegioNews.

В поселке Широкое Криворожского района Днепропетровской области водолазы продолжают поиски тела 13-летнего мальчика, который пропал во время купания в местной реке. Трагедия произошла в день, когда ребенок праздновал свой день рождения.

Согласно информации ГСЧС, поисковые работы усложняет сильное течение. Водолазы работают на месте уже вторые сутки, однако найти парня пока не удалось. На месте происшествия также дежурят представители экстренных служб и полиция. Родные ребенка находятся под наблюдением психологов.

В службе спасения сообщается, что это уже девятый случай гибели человека на воде в Криворожском районе с начала 2025 года. Чрезвычайники призывают жителей области быть крайне осторожными вблизи водоемов, особенно в жару, когда увеличивается количество несчастных случаев.

Поисковые действия продолжаются. Специалисты обследуют дно реки на глубине, привлекая специальное оборудование.

Ранее сообщалось о смерти в день рождения: 13-летний мальчик утонул в Кривом Роге – подробности.