На Дніпропетровщині у ставку втопився чоловік

фото: ДСНС України у Дніпропетровській області

Чергова трагедія на воді трапилася 14 липня на ставку в селищі Байдаківка Кам’янського району. Тіло потопельника дістали з водойми наступного дня

Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у Дніпропетровській області, передає RegioNews.

Минулого понеділка чоловік пішов купатися та зник під водою. Зазначається, що під час пошуків водолази обстежили 3 000 квадратних метрів акваторії водойми.

"Тіло потонулого чоловіка, 1990 року народження, виявили на глибині 3 метри та на відстані 50 метрів від берега", — йдеться в повідомленні.