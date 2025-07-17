На Дніпропетровщині у ставку втопився чоловік
Чергова трагедія на воді трапилася 14 липня на ставку в селищі Байдаківка Кам’янського району. Тіло потопельника дістали з водойми наступного дня
Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у Дніпропетровській області, передає RegioNews.
Минулого понеділка чоловік пішов купатися та зник під водою. Зазначається, що під час пошуків водолази обстежили 3 000 квадратних метрів акваторії водойми.
"Тіло потонулого чоловіка, 1990 року народження, виявили на глибині 3 метри та на відстані 50 метрів від берега", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, днями у ставку в селі Велика Бушинка Вінницького району втопився чоловік.
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