На Днепропетровщине в пруду утонул мужчина

фото: ГСЧС Украины в Днепропетровской области

Очередная трагедия на воде произошла 14 июля на пруду в поселке Байдаковка Каменского района. Тело утопленника достали из водоема на следующий день

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Днепропетровской области, передает RegioNews.

В прошлый понедельник мужчина пошел купаться и пропал под водой. Отмечается, что при поиске водолазы обследовали 3 000 квадратных метров акватории водоема.

"Тело утонувшего мужчины, 1990 года рождения, обнаружили на глубине 3 метров и в 50 метрах от берега", — говорится в сообщении.