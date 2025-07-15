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Посетительница супермаркета в Днепре устроила агрессивную сцену. Она начала конфликт с подростком и бросалась товарами

Об этом сообщает "Відомо", передает RegiOnews.

Это произошло на жилом массиве Сокол в одном из супермаркетов. По словам свидетелей, все началось с того, что она оскорбляла детей. Впоследствии она принялась брать с полок товары и бросаться у посетителей.

Сотрудники охраны пытались ее успокоить, но она продолжала агрессивно вести себя. Когда она вышла из магазина, там ее ждал мужчина и подростки, с которыми она конфликтовала. Они хотели узнать о причинах ее поведения. Однако женщина отрицала все и начала плеваться в них.

Напомним, ранее в Виннице 16-летний парень устроил стрельбу в супермаркете . Он произвел выстрел из стартового пистолета и скрылся.