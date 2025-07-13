Російські війська вдарили дронами по Самару: пошкоджена інфраструктура
Сьогодні, 13 липня, російські війська атакували ударними БпЛА місто Самар на Дніпропетровщині
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
"Ворог атакував місто Самар безпілотниками. Пошкоджена інфраструктура. Деталі з'ясовуємо", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, з вечора 12 липня армія РФ тероризувала два райони Дніпропетровщини КАБами, РСЗВ та ударними дронами. Поранення дістав мирний житель.
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