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11 липня 2025, 18:59

Росіяни з Запорізької області вивезли дітей до воєнізованого табору

11 липня 2025, 18:59
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Фото з відкритих джерел
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Окупанти продовжують мілітаризацію українських дітей з тимчасово окупованих територій. Дітей з Запорізької області вивезли в табір, де вчитимуть поводитися зі зброєю

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Як повідомили в Центрі національного спротиву, близько 100 підлітків із Запорізької області росіяни вивезли до табору "Авангард", який знаходиться у Волгоградській області РФ. Це вони зробили в межах проєкту "дороги перемоги".

Зазначається, що українських дітей росіяни навчатимуть, як поводитися зі зброєю, а також будуть проводити псевдолекції з історії Росії. Відбір проводили окупаційні "департаменти освіти" разом із кремлівськими воєнізованими структурами".

Нагадаємо, раніше стало відомо про примусове вивезення дітей до Росії з тимчасово окупованої частини Херсонської області. Зазначалось, що метою росіян є змінення світогляду українських дітей, щоб провину за війну перекласти на Україну.

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