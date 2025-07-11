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Окупанти продовжують мілітаризацію українських дітей з тимчасово окупованих територій. Дітей з Запорізької області вивезли в табір, де вчитимуть поводитися зі зброєю

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Як повідомили в Центрі національного спротиву, близько 100 підлітків із Запорізької області росіяни вивезли до табору "Авангард", який знаходиться у Волгоградській області РФ. Це вони зробили в межах проєкту "дороги перемоги".

Зазначається, що українських дітей росіяни навчатимуть, як поводитися зі зброєю, а також будуть проводити псевдолекції з історії Росії. Відбір проводили окупаційні "департаменти освіти" разом із кремлівськими воєнізованими структурами".

Нагадаємо, раніше стало відомо про примусове вивезення дітей до Росії з тимчасово окупованої частини Херсонської області. Зазначалось, що метою росіян є змінення світогляду українських дітей, щоб провину за війну перекласти на Україну.