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30 травня 2025, 21:45

Обіцяла хорошу роботу: на Харківщині затримали жінку, яка вербувала дівчат для проституції в Європі

30 травня 2025, 21:45
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Фото: Нацполіція
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Жертвою ставали молоді дівчата, які шукали роботу. Проте "робота" виявилась не такою, як вони думали

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Харківські правоохоронці затримали 23-річну мешканку Львівщини, яка займалася вербуванням та переправленням жінок до країн Європейського Союзу. Вона через соцмережі шукала молодих дівчат, які перебували в скрутному матеріальному становищі, і обіцяла їм "роботу з високою зарплатою".

Насправді ж це виявлялось пропозицією займатися проституцією в німецькому Берліні та інших містах ЄС. Відомо, що в травні вона завербувала 23-річну дівчину, а потім відправила її до Німеччини з метою сексуальної експлуатації.

На цей час відомо про щонайменше три жертви. Організаторці загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше викрили злочинців, які вербували українок для сексуального рабства шантажем. Спочатку дівчат просили за гроші супроводжувати чоловіків на публічних заходах, але згодом давали "клієнтів", які платити за сексуальні послуги. Всіх жертв шантажували, щоб вони не могли піти з "роботи".

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