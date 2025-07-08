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В Днепре в условиях жары внедрили ограничения для тяжеловесного транспорта во избежание повреждения дорожного покрытия

Об этом сообщает патрульная полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

В Днепре временно ограничили движение крупногабаритного грузового транспорта в связи с жарой. Решение принято с целью сохранения асфальтного покрытия, особенно уязвимого к деформациям в период высоких температур. Ограничение начинает действовать, когда воздух прогревается до +28°C и выше.

Под запрет попадают транспортные средства фактической массой более 24 тонн и с нагрузкой на ось более 7 тонн. Водителям рекомендуют воздержаться от поездок в дневной период и переждать жару на специально обустроенных стоянках. Такие места доступны на полосах отвода автомобильных дорог, а также возле объектов дорожного сервиса.

В то же время, для отдельных категорий транспорта действуют исключения. Движение разрешено специализированным автомобилям, задействованным в ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Также ограничения не относятся к машинам, перевозящим опасные или скоропортящиеся грузы, живым животным, военной технике, товарам двойного назначения и имуществу, используемому для нужд обороны.

Напомним, подобные ограничения являются стандартной практикой во многих городах Украины в летний период.

Ранее сообщалось, что завтра в Украине ожидается жара до +36 градусов.