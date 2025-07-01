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01 липня 2025, 19:30

"АрселорМіттал Кривий Ріг" ризикує зупинитися через найвищі в Європі ціни на світло

01 липня 2025, 19:30
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фото: Facebook/Олена Криворучкіна
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Найбільше металургійне підприємство Дніпропетровської області - "АрселорМіттал Кривий Ріг" - опинилося на межі зупинки через рекордно високі тарифи на електроенергію

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Вартість електроенергії у травні досягла 94 євро за мегават-годину, що є найвищим показником у Європі, значно перевищуючи тарифи навіть у країнах з дешевою атомною енергетикою, наприклад, Франції, де ціна близько 20 євро.

Через це підприємство змушене працювати на збиток, що ставить під загрозу понад 18 тисяч робочих місць у регіоні та соціальну стабільність у Кривому Розі. Щорічно комбінат приносить економіці понад мільярд доларів валютної виручки. Фінансовий директор підприємства Павло Задорожний наголошує, що в таких умовах неможливо перекладати додаткові витрати на споживачів, і без змін підприємство просто не виживе.

За інформацією GMK Center, українська енергосистема серйозно постраждала від масованих атак, втративши близько 10 ГВт потужностей. Це змушує країну збільшувати імпорт дорогої електроенергії, при цьому внутрішні обмеження, встановлені "Укренерго" та "Енергоатомом", лише погіршують ситуацію. Основною проблемою залишається відсутність конкурентного ринку, через що металургійне виробництво в Україні втрачає конкурентоспроможність, особливо на тлі підтримки галузі в країнах ЄС.

У листопаді 2024 року через складну ситуацію на підприємстві довелося тимчасово зупинити одну з доменних печей, хоча згодом виробництво відновили. Втім подальша робота комбінату у нинішніх умовах викликає серйозні сумніви. Керівництво "АрселорМіттал Кривий Ріг" звертається до держави з вимогами забезпечити прозорість ціноутворення, розблокувати імпорт дешевшої електроенергії та запровадити конкурентні механізми на ринку. Якщо ці проблеми не буде вирішено, Україна ризикує втратити не лише ключове промислове підприємство, а й важливу частину економічного потенціалу регіону, який довгі роки був локомотивом промисловості.

Нагадаємо, наслідки обстрілів РФ по Дніпропетровщині: знищені ферма і підприємства.

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Дніпропетровська область металургія електроенергія підприємство промисловість робота
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