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01 июля 2025, 19:30

"АрселорМиттал Кривой Рог" рискует остановиться из-за самых высоких в Европе цен на свет

01 июля 2025, 19:30
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фото: Facebook/Елена Криворучкина
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Крупнейшее металлургическое предприятие Днепропетровской области - "АрселорМиттал Кривой Рог" - оказалось на грани остановки из-за рекордно высоких тарифов на электроэнергию

Об этом сообщает "Известно", передает RegioNews.

Стоимость электроэнергии в мае достигла 94 евро за мегаватт-час, что является самым высоким показателем в Европе, значительно превышая тарифы даже в странах с дешевой атомной энергетикой, например Франции, где цена около 20 евро.

Поэтому предприятие вынуждено работать в убыток, что ставит под угрозу более 18 тысяч рабочих мест в регионе и социальную стабильность в Кривом Роге. Ежегодно комбинат приносит экономике более миллиарда долларов валютной выручки. Финансовый директор предприятия Павел Задорожный отмечает, что в таких условиях невозможно переводить дополнительные расходы на потребителей и без изменений предприятие просто не выживет.

По информации GMK Center, украинская энергосистема серьезно пострадала от массированных атак, потеряв около 10 ГВт мощностей. Это заставляет страну увеличивать импорт дорогостоящей электроэнергии, при этом внутренние ограничения, установленные "Укрэнерго" и "Энергоатомом", лишь усугубляют ситуацию. Основной проблемой остается отсутствие конкурентного рынка, поэтому металлургическое производство в Украине теряет конкурентоспособность, особенно на фоне поддержки отрасли в странах ЕС.

В ноябре 2024 года из-за сложной ситуации на предприятии пришлось временно остановить одну из доменных печей, хотя впоследствии производство возобновили. Впрочем, дальнейшая работа комбината в нынешних условиях вызывает серьезные сомнения. Руководство "АрселорМиттал Кривой Рог" обращается к государству с требованиями обеспечить прозрачность ценообразования, разблокировать импорт более дешевой электроэнергии и ввести конкурентные механизмы на рынке. Если эти проблемы не будут решены, Украина рискует потерять не только ключевое промышленное предприятие, но и важную часть экономического потенциала региона, который долгие годы был локомотивом промышленности.

Напомним, последствия обстрелов РФ по Днепропетровщине: уничтожены ферма и предприятия.

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