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27 июня 2025, 15:55

28 и 29 июня - в городе Самар объявлен День траура по погибшим из-за баллистического обстрела

27 июня 2025, 15:55
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фото: иллюстративное
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В городе Самар 28 и 29 июня объявлен траур по погибшим в результате атаки рф

Соответствующее распоряжение подписал городской голова Сергей Резник, передает RegioNews.

В городе Самар на Днепропетровщине объявлен траур по погибшим в результате ракетного удара, произошедшего 27 июня 2025 года. Днями траура определили 28 и 29 июня.

День Траура в городе Самар Днепропетровской области

Согласно документу, в течение этих дней в городе будут приспущены Государственные флаги Украины на зданиях городского совета, его структурных подразделений, коммунальных предприятий и учреждений, а также на других организациях, работающих в рамках громады.

Кроме того, на время траура запрещено проведение любых развлекательных и концертных мероприятий в публичном пространстве города. Это решение принято с целью почтить память погибших жителей Самара, ставших жертвами очередной атаки со стороны армии рф.

Напомним, 27 июня город Самар подвергся обстрелу баллистическими ракетами. В результате атаки погибли 5 человек, еще более двух десятков получили ранения.

Ранее сообщалось, что РФ атаковала Днепропетровщину: есть погибшие и более десятка раненых.

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