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У Дніпрі військовий, якого звільнили з російського полону, опинився за ґратами. Йому загрожує ув'язнення

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

У Дніпрі суд відправив під варту військового, який нещодавно повернувся з російського полону. Його звинувачують у дезертирстві та привласненні майна. Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі.

51-річний Анатолій Тараненко — уродженець Полтавської області. У січні 2021 року він служив механіком-водієм бойової машини піхоти. Тоді він самовільно залишив частину і перейшов на бік росіян. Вже наступного дня після його зникнення правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Згодом військовий з'являвся в російських пропагандиських сюжетах. Там він розповідав про нібито жорстоке поводження у ЗСУ. Також він заявляв, що нібито не збирається повертатися до України. Після цього більш ніж на три роки він зник.

Однак 25 травня 2025 року відбувся обмін "1000 на 1000", і його впізнали по фото та відео, які раніше транслювались в російських ЗМІ.

Суд взяв його під варту на два місяці. Альтернатива — внесення застави в розмірі 908 400 гривень.

Зазначається, що Анатолій Тараненко родом із Полтавської області. За словами його дружини та старости села Буняківка, він пішов на фронт у 2015 році добровільно. Його дружина розповіла, що він уклав контракт задля забезпечення аліментів, але своїх зобов'язань не виконував.

Нагадаємо, раніше на Черкащині викрили військового, який коригував російські удари. При цьому від грошової винагороди росіян він відмовлявся, пояснюючи це підтримкою РФ.