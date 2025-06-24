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В Днепре военный, освобожденный из российского плена, оказался за решеткой. Ему грозит заключение

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

В Днепре суд отправил под стражу военного, недавно вернувшегося из российского плена. Его обвиняют в дезертирстве и присвоении имущества. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

51-летний Анатолий Тараненко — уроженец Полтавской области. В январе 2021 года он служил механиком-водителем боевой машины пехоты. Тогда он самовольно покинул часть и перешел на сторону россиян. Уже на следующий день после его исчезновения правоохранители открыли уголовное производство.

Впоследствии военный появлялся в российских пропагандистских сюжетах. Там он рассказывал о якобы жестоком обращении в ВСУ. Там он рассказывал о якобы жестоком обращении в ВСУ. Также он заявлял, что якобы не собирается возвращаться в Украину. После этого более чем на три года он скрылся.

Однако 25 мая 2025 года состоялся обмен "1000 на 1000", и его узнали по фото и видео, ранее транслировавшимся в российских СМИ.

Суд заключил его под стражу на два месяца. Альтернатива – внесение залога в размере 908 400 гривен.

Отмечается, что Анатолий Тараненко родом из Полтавской области. По словам его жены и старосты села Буняковка, он ушел на фронт в 2015 году добровольно. Его жена рассказала, что он заключил контракт для обеспечения алиментов, но свои обязательства не выполнял.

Напомним, ранее в Черкасской области разоблачили военного, корректировавшего российские удары. При этом от денежного вознаграждения россиян он отказывался, объясняя это поддержкой РФ.