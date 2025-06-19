У Києві прощаються з актором і військовим Юрієм Феліпенком

фото: instagram.com/y.felipenko

Сьогодні, 19 червня, в Києві проходить прощання з актором театру і кіно, а також військовослужбовцем Збройних Сил України Юрієм Феліпенком

Про повідомляє RegioNews.

Церемонія розпочалась у Київському академічному драмтеатрі на Подолі — спершу для рідних, друзів і колег.

О 13:30 прощання продовжиться у Михайлівському Золотоверхому соборі, де вшанувати пам'ять захисника зможуть усі охочі.

Як відомо, Юрій Феліпенко добровільно долучився до лав ЗСУ у квітні 2024 року. Він служив у батальйоні "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади.

Про загибель захисника стало відомо 15 червня 2025 року.

Фото: NV

Що відомо про актора

Народився Юрій Феліпенко 8 травня 1993 року у Запоріжжі.

Освіта: закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого (2016)

Кар'єра в театрі: з 2016 року — актор Київського академічного драматичного театру на Подолі

Кіноролі: знімався у серіалах і фільмах, серед яких "Обіцянка Богу", "Колір пристрасті", "Відділ 44", "Окуповані", а також у телевізійному детективі "Мухтар-2".

Нагадаємо, що 12 травня на фронті загинув військовий і колишній ведучий Максим Неліпа. 23 травня в Києві пройшла церемонія прощання в КПІ, де навчався Максим. Попрощатися з ним прийшли товариші по службі, а також колеги по сцені та телебаченню.