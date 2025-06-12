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12 июня 2025, 13:38

В Днепре планируют новый тендер на уборку – несмотря на уже выделенные 340 миллионов

12 июня 2025, 13:38
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Фото: Информатор
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В планах: дополнительные 45 миллионов на содержание улиц в трех районах города

Об этом идет речь на государственном портале закупок Prozorro, передает RegioNews.

В Днепре готовится очередной тендер на проведение работ по содержанию уличной инфраструктуры. В этот раз городские власти планируют потратить еще 45 миллионов гривен на уборку территорий в трех районах — Амур-Нижнеднепровском, Индустриальном и Самарском.

Горсовет планирует потратить дополнительные 45 млн грн на уход за улицами в трех районах. Фото: Prozorro

Согласно объявлению тендера, предусматривается комплекс работ: мойка дорог, механизированное и ручное подметание, а также очистка обочин и скверов. Заказчиком указан Департамент благоустройства и инфраструктуры Днепровского городского совета.

Стоит отметить, что ранее город уже выделил более 340 миллионов гривен на аналогичные услуги. Новый тендер, опубликованный 10 июня, вызвал вопросы у общественности относительно целесообразности дополнительных расходов. Ведь финансирование уличной уборки остается одной из самых больших статей расходов в сфере городского благоустройства.

В настоящее время идет этап подачи предложений. Если торги пройдут без обжалований, подрядчика следует выбрать уже в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области переплатили почти 10 млн грн при закупке коек для военных.

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