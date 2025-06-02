На Дніпропетровщині підлітки катували хлопця: поліція розслідує інцидент
За фактом катування підлітка в смт. Солоне,що на Дніпропетровщині відкрито кримінальне провадження
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Зазначається, що 1 червня під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, на якому зафіксовано знущання з хлопця.
До поліції заяв за даним фактом не надходило.
За інформацією у медіа, подія за участі групи підлітків сталася 28 травня в смт. Солоне Дніпропетровської області.
Ювенальні поліцейські встановили особи учасників інциденту. Наразі поліція з'ясовує всі обставини події.
Нагадаємо, правоохоронці завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо побиття 12-річної дівчинки у Білій Церкві. Кривдникам загрожує до 12 років тюрми.
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