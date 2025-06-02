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На Дніпропетровщині підлітки катували хлопця: поліція розслідує інцидент
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02 червня 2025, 08:05

На Дніпропетровщині підлітки катували хлопця: поліція розслідує інцидент

02 червня 2025, 08:05
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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За фактом катування підлітка в смт. Солоне,що на Дніпропетровщині відкрито кримінальне провадження

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що 1 червня під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, на якому зафіксовано знущання з хлопця.

До поліції заяв за даним фактом не надходило.

За інформацією у медіа, подія за участі групи підлітків сталася 28 травня в смт. Солоне Дніпропетровської області.

Ювенальні поліцейські встановили особи учасників інциденту. Наразі поліція з'ясовує всі обставини події.

Нагадаємо, правоохоронці завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо побиття 12-річної дівчинки у Білій Церкві. Кривдникам загрожує до 12 років тюрми.

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